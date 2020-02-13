Комісар ЄС розповів про зустріч із Зеленським: меншини стурбовані українськими законами

На думку Європейської комісії, закони України повинні бути задовільними для етнічних меншин, на яких вони впливають, заявив у середу європейський комісар з питань розширення та сусідства, підсумовуючи свій дводенний візит до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hungary Today.

Олівер Варгеї заявив, що зустрівся з керівниками місцевих угорської, румунської та болгарської меншин, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Варгеї, Зеленський готовий врегулювати суперечки навколо відповідних законів.

Лідери меншин висловили стурбованість мовними положеннями закону про освіту 2017 року, мовним законом, який набрав чинності минулого літа, і законом про повну загальну середню освіту, ухваленим минулого місяця, заявив єврокомісар.

"Це чутливе питання, яке мають владнати як угорський, так і український уряд", - сказав Варгеї, додавши, що "процес розпочався".

Читайте також ЄС не змінить політику санкцій щодо РФ без прогресу в Мінському процесі - єврокомісар

"Ми зі свого боку хотіли б підтримати цей процес з надією на успіх, але найважливіше - знайти рішення, задовільне для меншин", - сказав комісар.

Він повідомив, що в ході розмови охопив декілька конкретних питань, зокрема проєкти економічного та інфраструктурного розвитку.

Вони також обговорили плани щодо збільшення інвестицій та сприяння використанню відновлюваної енергії, сказав європейський чиновник, пообіцявши підтримку ЄС для України.

Варгеї зазначив, що він також зустрівся з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, і вони домовилися тісно співпрацювати в майбутньому.

Комісар повідомив, що також поклав вінок до меморіалу жертвам демонстрацій 2014 року на Майдані в Києві.

У Києві Варгеї заявив, що у своєму висновку про відповідність українського законодавства цінностям ЄС планує ґрунтуватися на оцінці представників меншин.

Читайте детальніше у статті: "Умови миру для Зеленського: про що просив в Україні посланець прем'єра Угорщини".