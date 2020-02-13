Венгрия "завидует" тесным отношениям западноевропейских стран с Россией - министр

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил страны Западной Европы в лицемерной политике в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.hr.

Венгрия "завидует тесным отношениям, которые установили западноевропейские страны с Россией", сказал Сийярто.

Он также оценил, что Австрия имеет более тесные экономические связи с Россией, чем Венгрия. "Тайно, конечно. Что-то критическое говорят периодически, но крупные сделки заключают в секрете", - подчеркнул Сийярто.

"Если страны Западной Европы и США не хотят, чтобы Китай лидировал экономически, тогда они не должны продавать свой бизнес", - добавил министр. Сейчас в Венгрии есть 16 крупных китайских инвестиций, 12 из которых были сделаны бывшими американскими и западноевропейскими компаниями, купленными китайцами, сказал он.

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Что касается миграционной политики, он подчеркнул, что Будапешт считает, что "сохранение европейской христианской культуры" должно быть приоритетом для Европы, и поэтому ее нужно "защищать", в частности физически, путем защиты ее границ.

Венгерский министр и ранее обвинял, в частности Францию ​​и Германию, в лицемерии по вопросу России.

Будапешт считает, что экономическое сотрудничество между Евросоюзом и Россией необходимо полностью восстановить и критикует Германию за проект газопровода "Северный поток-2".

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