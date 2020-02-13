Йованович: Держдеп США веде аморальну зовнішню політику

Колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила, що США використовують "аморальну" зовнішню політику, яка "поміняла довіру на погрози, страх і безлад".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Йованович два тижні тому пішла з американської дипломатичної служби, а напередодні отримала нагороду за дипломатію в Джорджтаунському університеті.

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"Ми повинні бути принциповими, послідовними і такими, кому довіряють. Грубість, аморальна зовнішня політика, заснована на припущеннях, яка замінює довіру на погрози і страх, не може працювати протягом тривалого часу", - сказала Йованович.

Вона додала, що управління зовнішньою політикою адміністрацією Дональда Трампа може призвести до відчуження союзників.

"У якийсь момент колись немислиме стане неминучим - наші союзники, які мають стільки ж прав діяти у своїх власних інтересах, скільки і ми, будуть шукати більш надійних партнерів, чиї інтереси можуть не збігатися з нашими", - сказала Йованович.

Вона попередила, що Державний департамент "в біді", додавши, що його керівництву не вистачає "політичного бачення" і "моральної ясності".

Йованович була відсторонена Трампом від посади в Києві в травні минулого року, коли президент США і його партнери тиснули на український уряд з метою початку розслідування щодо політичних опонентів Трампа. Йованович дала свідчення про кампанію тиску на слуханнях щодо імпічменту в Конгресі.