Парнас: Трамп у моїй присутності наказав звільнити Йованович

Лев Парнас, близький соратник особистого адвоката президента США Дональда Трампа, розповів, що був свідком ухвалення рішення про звільнення посла в Україні Марі Йованович.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Парнас сказав в інтерв’ю CNN.

Парнас заявив, що Трамп звільняв Йованович чотири або п’ять разів, і один із таких випадків стався в його присутності під час приватного обіду навесні 2018 року в готелі Трампа у Вашингтоні.

"У розмові піднімалася тема України. І я сказав президентові, що наша думка, що (Йованович, - ред.) шкодить йому, - і що вона сказала, що він піде через імпічмент чи щось подібне. І його реакція полягала в тому, що він дивився на мене, дуже розлютився, а потім повернувся обернувся до Джона Де Стефано і сказав: Звільніть її. Позбавтеся від неї", - розповів Парнас.

Де Стефано на той час був старшим радником Трампа. Розмова, яку описав Парнас, ймовірно, відбулася за рік до того, як Йованович відсторонили від посади.

Під час свідчень у справі про імпічмент Йованович заявила, що Державний департамент США наприкінці квітня 2019 року повідомив їй про відкликання з Києва, оскільки Трамп "більше не бажає, щоб я була його послом".

Раніше Парнас заявляв, що Трамп погрожував заморозити всю допомогу Україні, якщо не буде оголошено про розслідування справи Джо Байдена.