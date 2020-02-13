Йованович: Госдеп США ведет аморальную внешнюю политику

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США используют "аморальную" внешнюю политику, которая "поменяла доверие на угрозы, страх и беспорядок".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Йованович две недели назад ушла с дипломатической службы, а накануне получила награду за дипломатию в Джорджтаунском университете.

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"Мы должны быть принципиальными, последовательными и теми, кому доверяют. Грубость, аморальная внешняя политика, основанная на предположениях, которая заменяет доверие на угрозы и страх, не может работать в течение долгого времени", - сказала Йованович.

Она добавила, что управление внешней политикой администрацией Дональда Трампа может привести к отчуждению союзников.

"В какой-то момент когда немыслимое станет неизбежным - наши союзники, имеют столько же прав действовать в своих собственных интересах, сколько и мы, будут искать более надежных партнеров, чьи интересы могут не совпадать с нашими", - сказала Йованович.

Она предупредила, что Государственный департамент "в беде", добавив, что его руководству не хватает "политического видения" и "моральной ясности".

Йованович была отстранена Трампом от должности в Киеве в мае прошлого года, когда президент США и его партнеры давили на украинское правительство с целью начала расследование в отношении политических оппонентов Трампа. Йованович дала показания о кампании давления на слушаниях по импичменту в Конгрессе.