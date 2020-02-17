Рішення про екстрадицію до Іспанії каталонських євродепутатів знову відклали

Бельгійський суд у понеділок вчергове відклав рішення щодо призупинення або анулювання європейського ордера на арешт, виданого владою Іспанії на двох колишніх каталонських лідерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUobserver.

Справа стосується запиту про екстрадицію колишнього глави каталонського уряду Карлеса Пучдемона та колишнього члена уряду Тоні Коміна. В даний момент вони обидва є депутатами Європарламенту.

Слухання у бельгійському суді були перенесені на "не визначену дату" через очікування рішення Європарламенту щодо зняття імунітету з двох каталонців.

Обох розшукують в Іспанії за роль у організації незаконного голосування щодо відокремлення 2017 року каталонським урядом та сепаратистськими законодавцями.

Вони втекли до Бельгії після невдалої спроби і в травні були обрані до Європарламенту як представники каталонських сепаратистських партій з Іспанії.

Нагадаємо, Суд ЄС постановив, що ув’язнений колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.

Європейський парламент заявив, що юридично зобов'язаний не надавати мандат засудженому Жункерасу.