Суд ЄС: один з ув’язнених політиків Каталонії мав імунітет євродепутата

Суд ЄС постановив, що ув’язнений колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

"Особа, обрана до Європейського парламенту, набуває статусу члена цієї інституції в час офіційного оголошення результатів і з того часу користується імунітетом, який передбачає цей статус" - йдеться у рішенні.

Жункерас в травні був обраний депутатом Європарламенту на виборах в Іспанії. 17 червня він повинен прибути до Брюсселя, щоб принести присягу члена Європарламенту.

Іспанський закон вимагає, щоб нові депутати Європарламенту склали присягу на Конституції Іспанії. Жункерасу, який перебував під вартою з листопада 2017 року, не дозволили зробити це.

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"Імунітет надається кожному члену Європарламенту і передбачає скасування будь-якого заходу попереднього ув'язнення, застосованого щодо нього до обрання, з тим щоб дозволити цій особі поїздку на інавгураційну сесію Європейського парламенту та участь у ній", - йдеться у рішенні суду.

Отже, згідно з рішенням суду, Іспанія мала скасувати арешт Жункераса, дозволивши йому скласти присягу євродепутата.

"Якщо компетентний національний суд вважає, що цей захід (арешт. – Ред.) має бути збережений, він повинен якомога швидше попросити Європейський парламент позбавити депутата імунітету", - заявили судді.

Рішення Суду ЄС може також вплинути на статус двох інших високопоставлених каталонських сепаратистів, які втекли в Бельгію - Карлеса Пучдемона і Тоні Коміна, також обраних євродепутатами.

Деякі питання є ідентичними у справах Жункераса, Пучдемона та Коміна, але ключова відмінність полягає в тому, що Жункерас вже був заарештований до виборів у Європейський парламент.

Пучдемон та Комін живуть у Бельгії та наполягають на тому, що їх захищає обмежена депутатська недоторканність, що надається депутатам Європарламенту.

Жункерас наразі засуджений до позбавлення волі на 13 років за участь у заколоті.