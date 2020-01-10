Європарламент забрав мандат у засудженого каталонського політика

Європейський парламент ухвалив рішення позбавлення мандату колишнього віцепрезидента Каталонії Оріола Жункераса, засудженого іспанським судом на 13 років за підбурювання до заколоту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Напередодні Верховний суд Іспанії відмовився відпустити з-під тюремного ув'язнення колишнього віцепрезидента Каталонії Оріола Жункераса, щоб він зайняв пост депутата Європарламенту.

Таким чином, Європарламент виконав рішення іспанського Верховного суду і перестав визнавати президента каталонської партії ERC - який також є віцепрезидентом однієї з парламентських груп - євродепутатом.

Жункерас втрачає свої права в якості депутата Європарламенту з 3 січня, дати, коли відповідне рішення про невизнання політика євро депутатом оголосила виборча рада Іспанії.

Проте Європарламент зберігає своє визнання політика євродепутатом з 2 липня минулого року по 3 січня, тобто йому буде виплачена зарплата з розрахунку 6800 євро в місяць.

У грудні Суд ЄС вирішив, що Жункерас має право на імунітет як євродепутат, і йому мають дозволити зайняти місце в Європарламенті, оскільки на момент оголошення виборів не було остаточного вироку, і він перебував у попередньому ув'язненні.

Однак суд залишив за іспанським судом право визначати ступінь цього імунітету, коли в кримінальному процесі буде прийнято остаточне рішення.