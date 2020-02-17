Решение об экстрадиции в Испанию каталонских евродепутатов снова отложили

Бельгийский суд в понедельник в очередной раз отложил решение о приостановлении или аннулировании европейского ордера на арест, выданного властями Испании на двух бывших каталонских лидеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Дело касается запроса об экстрадиции бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и бывшего члена правительства Тони Комина. В данный момент они оба являются депутатами Европарламента.

Слушания в бельгийском суде были перенесены на "неопределенную дату" из-за ожидания решения Европарламента о снятии иммунитета с двух каталонцев.

Оба разыскивают в Испании за роль в организации незаконного голосования по отделению региона каталонским правительством и сепаратистскими законодателями.

Они бежали в Бельгию после неудачной попытки и в мае были избраны в Европарламент как представители каталонских сепаратистских партий из Испании.

Напомним, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

Европейский парламент заявил, что юридически обязан не предоставлять мандат осужденному Жункерасу.