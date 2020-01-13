Каталонський лідер Пучдемон став повноправним євродепутатом

Каталонський лідер Карлес Пучдемон 13 січня зайняв місце депутата Європарламенту попри те, що в Іспанії його очікує ордер на арешт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Пучдемон прибув разом зі ще одним євродепутатом та колишнім міністром Каталонії Тоні Коміном. Іспанія намагалася заборонити нам, сказав він, "але сьогодні ми, нарешті, тут".

Обох розшукують в Іспанії за роль у організації незаконного голосування щодо відокремлення 2017 року каталонським урядом та сепаратистськими законодавцями.

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Вони втекли до Бельгії після невдалої спроби і в травні були обрані до Європарламенту як представники каталонських сепаратистських партій з Іспанії.

Нагадаємо, Суд ЄС постановив, що ув’язнений колишній віцепрезидент Каталонії Оріол Жункерас мав депутатський імунітет з часу оголошення про його обрання євродепутатом.

Європейський парламент заявив, що юридично зобов'язаний не надавати мандат засудженому Жункерасу.