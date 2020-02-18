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Президент Болгарії приїде до Москви святкувати 75-річчя перемоги

Вівторок, 18 лютого 2020, 20:14

Президент Болгарії Румен Радев дав згоду приїхати 9 травня до Москви, щоб взяти участь у святкуванні 75-річчя перемоги над нацизмом у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Кремля.

Радев сьогодні провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним і, як повідомили в Кремлі, "глава болгарської держави підтвердив свою участь в урочистостях в Москві 9 травня 2020 року".

Раніше свою згоду приїхати на святкування в російську столицю 9 травня дали президенти Франції, Чехії і Молдови.

У серпні минулого року в Кремлі казали, що вже близько 17 лідерів зарубіжних країн підтвердили свою участь в пам'ятних заходах. Серед них називали глав Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусії, Вірменії та Сербії.

На парад на честь 70-річчя перемоги у 2015 році до Москви приїхали близько 30 дружніх до РФ іноземних лідерів, але глави західних країн відмовилися від поїздки через агресію РФ проти України.

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