Президент Болгарии поедет в Москву праздновать 75-летие победы

Президент Болгарии Румен Радев дал согласие приехать 9 мая в Москву, чтобы принять участие в праздновании 75-летия победы над нацизмом в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

Радев сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и, как сообщили в Кремле, "глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года".

Как сообщалось, свое согласие приехать на празднование в российскую столицу 9 мая ранее дали президенты Франции, Чехии и Молдовы.

В августе прошлого года в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.

На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.