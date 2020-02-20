У Молдові відхилили подання про недовіру главі МЗС, який похвалив армію РФ

Запит, поданий депутатами Молдови проти міністра закордонних справ Ауреліу Чокоя, відхилили на засіданні постійного бюро парламенту 19 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Депутат Александру Слусарі закликав внести проєкт до порядку денного засідання парламенту 20 лютого, оскільки бюро не надало аргументів, чому воно відхилило проєкт висловлення недовіри міністру. Проте це прохання відхилила спікер парламенту Зінаїда Гречаний.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Ауреліу Чокой заявив, що російська армія втрутилася у війну на Дністрі, "щоб зупинити кровопролиття". Пізніше ветерани війни вимагали відставки міністра за висловлені ним "безвідповідальні та шахрайські" заяви.

Пізніше Чокой заявив, що його неправильно зрозуміли, і його заяви хибно інтерпретувала преса.