Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Турецкая армия начала операцию в Идлибе

Стрельба в Германии: прокуратура подозревает теракт

В Сирии военные США вытеснили на обочину дороги военную машину РФ

В Польше за год родились почти 3 тыс. граждан Украины, смертность выросла на 15%






В Молдове отклонили представление о недоверии главе МИД, который похвалил армию РФ

Четверг, 20 февраля 2020, 11:38

Запрос, поданный депутатами Молдовы против министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, отклонили на заседании постоянного бюро парламента 19 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Депутат Александру Слусари призвал внести проект в повестку дня заседания парламента 20 февраля, поскольку бюро не предоставило аргументов, почему оно отклонило проект выражения недоверия министру. Однако эту просьбу отклонила спикер парламента Зинаида Гречаный.

Читайте также
Молдова: Додона обвинили в сексизме после заявлений о Санду

Напомним, министр иностранных дел Аурелиу Чокоя заявил, что российская армия вмешалась в войну на Днестре, "чтобы остановить кровопролитие". Позже ветераны войны требовали отставки министра за высказанные им "безответственные и мошеннические" заявления.

Позже Чокой заявил, что его неправильно поняли, и его заявления неправильно интерпретировала пресса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua