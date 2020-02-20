В Молдове отклонили представление о недоверии главе МИД, который похвалил армию РФ

Запрос, поданный депутатами Молдовы против министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, отклонили на заседании постоянного бюро парламента 19 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Депутат Александру Слусари призвал внести проект в повестку дня заседания парламента 20 февраля, поскольку бюро не предоставило аргументов, почему оно отклонило проект выражения недоверия министру. Однако эту просьбу отклонила спикер парламента Зинаида Гречаный.

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Напомним, министр иностранных дел Аурелиу Чокоя заявил, что российская армия вмешалась в войну на Днестре, "чтобы остановить кровопролитие". Позже ветераны войны требовали отставки министра за высказанные им "безответственные и мошеннические" заявления.

Позже Чокой заявил, что его неправильно поняли, и его заявления неправильно интерпретировала пресса.