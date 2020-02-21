Росія назвала брехнею заяву про кібератаку ГРУ проти Грузії

Заява МЗС Канади про те, що Росія здійснила кібератаку з метою підриву національної безпеки Грузії, є "русофобською брехнею", заявило посольство Росії в Канаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще один фрагмент русофобської брехні та фейків, розповсюджуваних Оттавою у співпраці з Тбілісі та Вашингтоном", - заявляє посольство на сторінці у Twitter.

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Така політика Канади призводить до деградації вже ослаблених відносини з Москвою, кажуть російські дипломати.

Тбілісі напередодні звинуватив Росію у скоєнні масштабної кібератаки на грузинські державні та приватні сайти.

Сполучені Штати, Велика Британія, Канада та країни Євросоюзу підтримали Грузію і засудили дії Москви.