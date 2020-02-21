Росія назвала брехнею заяву про кібератаку ГРУ проти Грузії
П'ятниця, 21 лютого 2020, 11:04
Заява МЗС Канади про те, що Росія здійснила кібератаку з метою підриву національної безпеки Грузії, є "русофобською брехнею", заявило посольство Росії в Канаді.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ще один фрагмент русофобської брехні та фейків, розповсюджуваних Оттавою у співпраці з Тбілісі та Вашингтоном", - заявляє посольство на сторінці у Twitter.
Така політика Канади призводить до деградації вже ослаблених відносини з Москвою, кажуть російські дипломати.
Тбілісі напередодні звинуватив Росію у скоєнні масштабної кібератаки на грузинські державні та приватні сайти.
Сполучені Штати, Велика Британія, Канада та країни Євросоюзу підтримали Грузію і засудили дії Москви.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua