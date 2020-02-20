США, Британія і країни ЄС засудили кібератаку РФ проти Грузії

Сполучені Штати, Велика Британія та країни Євросоюзу підтримали Грузію, яка звинуватила Росію у скоєнні масштабної кібератаки на грузинські державні та приватні сайти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар США Майк Помпео оприлюднив заяву, в якій закликав Росію припинити подібні дії в Грузії та інших місцях.

"Такі дії суперечать спробам Росії стверджувати, що вона відповідально діє в кіберпросторі, і демонструє триваючу модель необачних кібероперацій російського ГРУ щодо низки країн. Ці операції мають на меті посіяти поділ, створити незахищеність та підірвати демократичні інститути", - заявив він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що "нерозважлива та нахабна кампанія кібератак ГРУ РФ проти Грузії, суверенної та незалежної нації, є абсолютно неприйнятною".

МЗС Польщі оприлюднило заяву, в якій підтримали позицію своїх союзників по НАТО та міжнародних партнерів, "що безвідповідальна та зловмисна кібердіяльність РФ, що підриває міжнародну стабільність та суверенітет інших країн, повинна викриватися і рішуче засуджуватись".