Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В США подтвердили, что Турция попросила системы Patriot – СМИ

Турция после авианалета России в Сирии заявила о гибели двух своих военных

Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - МИД

Разведка США сообщила Конгрессу о попытках РФ помочь Трампу переизбраться - СМИ






Россия назвала ложью заявление о кибератаке ГРУ против Грузии

Пятница, 21 февраля 2020, 11:04

Заявление МИД Канады о том, что Россия осуществила кибератаки с целью подрыва национальной безопасности Грузии, является "русофобской ложью", заявило посольство России в Канаде.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще один фрагмент русофобской лжи и фейков, распространяемых Оттавой в сотрудничестве с Тбилиси и Вашингтоном", - заявляет посольство на странице в Twitter.

Читайте также
МИД Австрии восстановился после кибератаки, подозревают иностранное государство

Такая политика Канады приводит к деградации уже ослабленных отношений с Москвой, говорят российские дипломаты.

Тбилиси накануне обвинил Россию в совершении масштабной кибератаки на грузинские государственные и частные сайты.

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и страны Евросоюза поддержали Грузию и осудили действия Москвы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия Россия кибербезопасность
powered by lun.ua