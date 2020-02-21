Россия назвала ложью заявление о кибератаке ГРУ против Грузии
Пятница, 21 февраля 2020, 11:04
Заявление МИД Канады о том, что Россия осуществила кибератаки с целью подрыва национальной безопасности Грузии, является "русофобской ложью", заявило посольство России в Канаде.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Еще один фрагмент русофобской лжи и фейков, распространяемых Оттавой в сотрудничестве с Тбилиси и Вашингтоном", - заявляет посольство на странице в Twitter.
Такая политика Канады приводит к деградации уже ослабленных отношений с Москвой, говорят российские дипломаты.
Тбилиси накануне обвинил Россию в совершении масштабной кибератаки на грузинские государственные и частные сайты.
Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и страны Евросоюза поддержали Грузию и осудили действия Москвы.
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