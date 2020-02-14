МЗС Австрії відновилося після кібератаки, підозрює іноземну державу

Кібератаку на міністерство закордонних справ Австрії, про яку вперше стало відомо ще 4 січня, здійснили за допомогою іноземних державних установ.

Про це 13 лютого заявив міністр закордонних справ Александр Шаленберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.de.

Шаленберг заявив, що ІТ-системи міністерства успішно очищені, "максимальна безпека даних" відновлена і що ніяких пошкоджень системи більше не виявлено.

Читайте також Австрія оголосила у розшук підозрюваного в шпигунстві росіянина

Розслідування походження нападників, однак, триває. Міністерство поки що лише розкрило, що масштаб операції передбачає, що до неї був залучений державний суб'єкт.

Москва раніше спростувала повідомлення ЗМІ про те, що слід може привести до Росії.