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Перший випадок коронавірусу зафіксували на материковій Іспанії

Вівторок, 25 лютого 2020, 17:15

Органи охорони здоров'я Каталонії зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.

Це перший підтверджений випадок захворювання на материковій Іспанії. Ще два були раніше зареєстровані на Канарських островах, третій - на Майорці.

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Місцеві органи охорони здоров’я пообіцяли надати подробиці щодо пацієнта пізніше на пресконференції.

Як пише видання El Mundo, позитивний результат аналізів на коронавірус виявився у пацієнтки в Барселоні, які днями відвідала північну Італію.

Ця новина надійшла у той час, як сотні туристів залишаються заблокованими в готелі на іспанському острові Тенеріфе, де у італійця виявили коронавірус.

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Коронавірус Іспанія
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