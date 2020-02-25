Перший випадок коронавірусу зафіксували на материковій Іспанії
Вівторок, 25 лютого 2020, 17:15
Органи охорони здоров'я Каталонії зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.
Це перший підтверджений випадок захворювання на материковій Іспанії. Ще два були раніше зареєстровані на Канарських островах, третій - на Майорці.
Місцеві органи охорони здоров’я пообіцяли надати подробиці щодо пацієнта пізніше на пресконференції.
Як пише видання El Mundo, позитивний результат аналізів на коронавірус виявився у пацієнтки в Барселоні, які днями відвідала північну Італію.
Ця новина надійшла у той час, як сотні туристів залишаються заблокованими в готелі на іспанському острові Тенеріфе, де у італійця виявили коронавірус.
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