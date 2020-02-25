Первый случай коронавируса зафиксировали на материковой Испании
Вторник, 25 февраля 2020, 17:15
Органы здравоохранения Каталонии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.
Это первый подтвержденный случай заболевания на материковой Испании. Еще два были ранее зарегистрированы на Канарских островах, третий - на Майорке.
Местные органы здравоохранения пообещали сообщить сведения о пациенте позже на пресс-конференции.
Как пишет издание El Mundo, положительный результат анализов на коронавирус оказался у пациентки в Барселоне, которая на днях посетила северную Италию.
Эта новость поступила в то время, как сотни туристов остаются заблокированными в отеле на испанском острове Тенерифе, где у итальянца обнаружили коронавирус.
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