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Первый случай коронавируса зафиксировали на материковой Испании

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Первый случай коронавируса зафиксировали на материковой Испании

Вторник, 25 февраля 2020, 17:15

Органы здравоохранения Каталонии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.

Это первый подтвержденный случай заболевания на материковой Испании. Еще два были ранее зарегистрированы на Канарских островах, третий - на Майорке.

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Местные органы здравоохранения пообещали сообщить сведения о пациенте позже на пресс-конференции.

Как пишет издание El Mundo, положительный результат анализов на коронавирус оказался у пациентки в Барселоне, которая на днях посетила северную Италию.

Эта новость поступила в то время, как сотни туристов остаются заблокированными в отеле на испанском острове Тенерифе, где у итальянца обнаружили коронавирус.

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