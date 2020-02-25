На Тенеріфе закрили готель із сотнями туристів через хворого на коронавірус італійця

Мешканцям готелю на іспанському Тенеріфе на Канарських островах не дозволяють залишати його через італійського туриста, у якого підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Близько 1000 гостям готелю H10 Costa Adeje Palace сказали залишатися у своїх кімнатах, поки проводиться медичне обстеження усіх, хто контактував з італійцем.

За даними видання, органи охорони здоров'я попросили поліцію стежити за гостями в готелі, людям не дозволять виходити з готелю.

Раніше стало відомо, що італієць приїхав з регіону Ломбардія, де зафіксована найбільша кількість хворих в Італії.

Він є лікарем за фахом і перебував у готелі зі своєю дружиною. В понеділок чоловік звернувся до лікарів через сильну лихоманку і здав позитивний тест на коронавірус та був поміщений в ізольовану палату місцевої лікарні.

В Іспанії до цього фіксували два випадки інфікованих в Ла Гомера (Канарські острови) і на Майорці (Балеарські острови), обидва пацієнти вже виписані.