США наклали нові санкції на РФ за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення

США наклали санкції на 13 іноземних компаній та фізичних осіб у Китаї, Іраку, Росії та Туреччині згідно із законом про нерозповсюдження зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем в Ірані, Північній Кореї та Сирії (INKSNA).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Державного департаменту США 25 лютого.

Цей крок передбачає, зокрема, нові санкції проти п’яти юридичних осіб / фізичних осіб у Китаї та Туреччині за підтримку ракетної програми Ірану.

Санкції означають обмеження щодо державних закупівель у США, допомоги уряду США та експорту. У документі не вказано, які саме російські компанії або фізособи потрапили під санкції. Вказані лише п'ять компаній і осіб в Китаї і Туреччині.

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"Запровадження цих заходів підкреслює, що ракетна програма Ірану залишається значною проблемою щодо поширення. Накладення санкцій проти цих іноземних структур узгоджується з нашими зусиллями щодо використання всіх доступних заходів, щоб запобігти Ірану в просуванні своїх ракетних можливостей", - йдеться в заяві Держдепу.

Раніше в лютому стало відомо, що США наклали санкції на три російські оборонні підприємства за цим же законом.

У січні США розширили "кримські" санкції проти Росії.