США наклали нові санкції на РФ за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення
США наклали санкції на 13 іноземних компаній та фізичних осіб у Китаї, Іраку, Росії та Туреччині згідно із законом про нерозповсюдження зброї масового знищення або крилатих чи балістичних ракетних систем в Ірані, Північній Кореї та Сирії (INKSNA).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Державного департаменту США 25 лютого.
Цей крок передбачає, зокрема, нові санкції проти п’яти юридичних осіб / фізичних осіб у Китаї та Туреччині за підтримку ракетної програми Ірану.
Санкції означають обмеження щодо державних закупівель у США, допомоги уряду США та експорту. У документі не вказано, які саме російські компанії або фізособи потрапили під санкції. Вказані лише п'ять компаній і осіб в Китаї і Туреччині.
"Запровадження цих заходів підкреслює, що ракетна програма Ірану залишається значною проблемою щодо поширення. Накладення санкцій проти цих іноземних структур узгоджується з нашими зусиллями щодо використання всіх доступних заходів, щоб запобігти Ірану в просуванні своїх ракетних можливостей", - йдеться в заяві Держдепу.
Раніше в лютому стало відомо, що США наклали санкції на три російські оборонні підприємства за цим же законом.
У січні США розширили "кримські" санкції проти Росії.