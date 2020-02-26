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США расширили санкции против РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения

Среда, 26 февраля 2020, 10:02

США наложили санкции на 13 иностранных компаний и физических лиц в Китае, Ираке, России и Турции по закону о нераспространении оружия массового уничтожения или крылатых или баллистических ракетных систем в Иране, Северной Корее и Сирии (INKSNA).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Государственного департамента США от 25 февраля.

Этот шаг предусматривает, в частности, новые санкции против пяти юридических и физических лиц в Китае и Турции за поддержку ракетной программы Ирана.

Санкции означают ограничение государственных закупок в США, помощи правительства США и экспорта. В документе не указано, какие именно российские компании или физлица попали под санкции. Указаны всего пять компаний и лиц в Китае и Турции.

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"Введение этих мер подчеркивает, что ракетная программа Ирана остается значительной проблемой по распространению. Санкции против этих иностранных структур согласуются с нашими усилиями по использованию всех доступных мер, чтобы помешать Ирану в продвижении своих ракетных возможностей", - говорится в заявлении Госдепа.

Ранее в феврале стало известно, что США наложили санкции на три российских оборонных предприятия по этому же закону.

В январе США расширили "крымские" санкции против России.

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