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Підтримувані Туреччиною повстанці відбили стратегічне сирійське місто Саракіб






Підтримувані Туреччиною повстанці відбили стратегічне сирійське місто Саракіб

Четвер, 27 лютого 2020, 09:30

Сирійські повстанці, підтримані турецькими військовими, встановили контроль над стратегічним містом Саракіб, що стало першим значною втратою сирійської армії у підтримуваному Росією наступі, який продемонстрував швидкі завоювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Три тижні тому озброєна опозиція втратила північно-західне місто, розташоване на стику двох головних автомобільних доріг.

Ескалація бойових дій призвела до переміщення мільйона людей за останні тижні. Туреччина у відповідь надіслала тисячі військових і одиниць техніки в регіон для підтримки повстанців-ісламістів у протистоянні наступу.

"Місто Саракіб повністю звільнене від банд Асада", - заявив прессекретар Фронту національного визволення - коаліції повстанців, яку підтримує Туреччина.

 

Сирійська обсерваторія з прав людини також повідомила в четвер, що підтримувані Росією урядові сили встановили повний контроль над півднем провінції Ідліб після нових бойових дій проти повстанців.

За останні три дні урядові сили захопили близько 60 міст і сіл на півдні провінції Ідліб та сусідньої провінції Хама, повідомляє Обсерваторія.

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Взяття опозицією Саракіба близьке до дедлайну, встановленого президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, щоб сили Асада відійшли з території, яку Туреччина вважає частиною буферної зони, узгодженою з Росією.

Ердоган сказав, що інакше Туреччина поверне їх назад силою.

Очікується, що турецькі та російські чиновники проведуть другий день переговорів в Анкарі в четвер.

У Саракібі головна магістраль Сирії з півночі на південь, що сполучає Дамаск і Алеппо, перетинається з дорогою на захід до Середземного моря.

"Опозиція тепер перерізала автомагістралі і повернула режим на початкові позиції", - заявив сирійський опозиційний генерал-перебіжчик Ахмад Рахал.

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