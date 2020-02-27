Підтримувані Туреччиною повстанці відбили стратегічне сирійське місто Саракіб

Сирійські повстанці, підтримані турецькими військовими, встановили контроль над стратегічним містом Саракіб, що стало першим значною втратою сирійської армії у підтримуваному Росією наступі, який продемонстрував швидкі завоювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Три тижні тому озброєна опозиція втратила північно-західне місто, розташоване на стику двох головних автомобільних доріг.

Ескалація бойових дій призвела до переміщення мільйона людей за останні тижні. Туреччина у відповідь надіслала тисячі військових і одиниць техніки в регіон для підтримки повстанців-ісламістів у протистоянні наступу.

"Місто Саракіб повністю звільнене від банд Асада", - заявив прессекретар Фронту національного визволення - коаліції повстанців, яку підтримує Туреччина.

Сирійська обсерваторія з прав людини також повідомила в четвер, що підтримувані Росією урядові сили встановили повний контроль над півднем провінції Ідліб після нових бойових дій проти повстанців.

За останні три дні урядові сили захопили близько 60 міст і сіл на півдні провінції Ідліб та сусідньої провінції Хама, повідомляє Обсерваторія.

Взяття опозицією Саракіба близьке до дедлайну, встановленого президентом Туреччини Таїпом Ердоганом, щоб сили Асада відійшли з території, яку Туреччина вважає частиною буферної зони, узгодженою з Росією.

Ердоган сказав, що інакше Туреччина поверне їх назад силою.

Очікується, що турецькі та російські чиновники проведуть другий день переговорів в Анкарі в четвер.

У Саракібі головна магістраль Сирії з півночі на південь, що сполучає Дамаск і Алеппо, перетинається з дорогою на захід до Середземного моря.

"Опозиція тепер перерізала автомагістралі і повернула режим на початкові позиції", - заявив сирійський опозиційний генерал-перебіжчик Ахмад Рахал.