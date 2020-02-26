Ердоган назвав "найбільшу проблему" армії Туреччини в Ідлібі

За словами турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, основною проблемою, з якою зіткнулася нині Туреччина в Ідлібі, є використання повітряного простору Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Минулого четверга підтримувані Туреччиною повстанці за підтримки турецьких військових розпочали контрнаступ, щоб повернути місто Найраб на сході Ідлібу, а російські військові "закрили" повітряний простір над Сирією, щоб не допустити туди турецької авіації.

"У цей момент найбільша проблема для дій збройних сил Туреччини в Сирії - перешкода використання повітряного простору. Сподіваємося, що в недалекому майбутньому владнаємо і це питання", - сказав турецький лідер.

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Ердоган підкреслив, що Туреччина не має наміру робити жодних поступок щодо Ідлібу.

"Прихильники Башара Асада в обов'язковому порядку повинні відступити за лінію зіткнення, визначену сочинськими домовленостями. Час, відведений Асаду закінчується. Ми забезпечимо повернення мирного населення в свої домівки", - додав президент.

Туреччина планує відкинути сирійські урядові сили від своїх військових спостережних пунктів на північному заході Ідлібу до кінця лютого, підтвердив Ердоган.

Відколи Туреччина кинула свої сили на північний захід Сирії, щоб зупинити наступ РФ і сирійського уряду, 17 турецьких військових загинули. Медіа писали, що це сталося, зокрема, внаслідок авіаударів Москви, проте Міноборони Туреччини це не підтверджує.