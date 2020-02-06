Сили Асада увійшли до стратегічного міста за 15 км від міста Ідліб

Сирійські урядові сили зіткнулися з повстанцями та зазнали ударів з боку турецьких артилерійських загонів, коли вони намагалися захопити місто Саракіб на північному заході провінції Ідліб - останнього бастіону повстанців.

Про це розповіли військові спостерігачі та свідки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Урядові сили, підтримувані авіаційними ударами, оточили в середу і увійшли до Саракіба, за 15 км на схід від міста Ідліб.

Вкрай важливе місто-перехрестя Саракіб розташоване вздовж шосе Латакія-Алеппо (М-4) та шосе Алеппо-Дамаск (М-5). Із захопленням Саракіба сирійська армія може отримати повний контроль над шосе Алеппо-Дамаск вперше з 2011 року.

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На іншому фронті сирійська протиповітряна оборона рано в четвер перехопила ізраїльські ракети над Дамаском, які були випущені по військових цілях на півдні Сирії, зокрема поблизу столиці, повідомляє міністерство оборони.

Повстанцям "вдалося відштовхнути урядові сили з більшої частини Саракіба під час нападу з північної частини міста, що збіглося з обстрілами Туреччини проти наступаючих урядових сил", йдеться в повідомленні Сирійської обсерваторії з прав людини.

Росія заявила, що атаки бойовиків відбуваються із турецької зони в Ідлібі.

Міністерство закордонних справ РФ у четвер повідомило про загибель російських військових в сирійській провінції Ідліб.

Свідки сказали, що урядові сили потрапили під обстріли з турецьких спостережних пунктів у цьому районі.