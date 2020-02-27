Поддерживаемые Турцией повстанцы отбили стратегический сирийский город Саракиб

Сирийские повстанцы, поддержанные турецкими военными, установили контроль над стратегическим городом Саракиб, что стало первой значительной потерей сирийской армии в поддерживаемом Россией наступлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Три недели назад вооруженная оппозиция потеряла северо-западный город, расположенный на стыке двух главных автомобильных дорог.

Эскалация боевых действий привела к перемещению миллиона человек за последние недели. Турция в ответ послала тысячи военнослужащих и единиц техники в регион для поддержки повстанцев-исламистов в противостоянии наступлению.

"Город Саракиб полностью освобожден от банд Асада", - заявил пресс-секретарь Фронта национального освобождения - коалиции повстанцев, которую поддерживает Турция.

Сирийский цент мониторинга за соблюдением прав человека также сообщил в четверг, что поддерживаемые Россией правительственные силы установили полный контроль над югом провинции Идлиб после новых боевых действий против повстанцев.

За последние три дня правительственные силы захватили около 60 городов и деревень на юге провинции Идлиб и соседней провинции Хама, сообщает Обсерватория.

Взятие оппозицией Саракиба близко к дедлайну, установленному президентом Турции Эрдоганом, чтобы силы Асада отошли с территории, которую Турция считает частью буферной зоны, согласованной с Россией.

Эрдоган сказал, что иначе Турция вернет их обратно силой.

Ожидается, что турецкие и российские чиновники проведут второй день переговоров в Анкаре в четверг.

В Саракибе главная магистраль Сирии с севера на юг, соединяющая Дамаск и Алеппо, пересекается с дорогой на запад к Средиземному морю.

"Оппозиция теперь перерезала автомагистрали и вернула режим на начальные позиции", - заявил сирийский оппозиционный генерал-перебежчик Ахмад Рахал.