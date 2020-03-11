У Словаччині масштабна операція у справі бізнесмена Кочнера: затримані 12 суддів

Поліція Словаччини провела масштабну операцію під назвою "Шторм" і затримала 12 суддів, які пов'язані зі справами обвинуваченого бізнесмена Маріана Кочнера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Наприкінці лютого Кочнер разом з ексміністром економіки Паволом Русько був засуджений до 19 років ув'язнення за підробку рахунків. Крім того, їм пред'явлено звинувачення в тому, що вони замовили вбивство журналіста Яна Куцяка.

Поліція підтвердила проведення операції, але офіційно не розголошує її деталей. За даними ЗМІ, вона пов'язана з інформацією, знайденої в телефоні Кочнера.

Всі затримані були доставлені в Нітру для допиту і їм повинні пред'явити звинувачення в різних злочинах, таких як зловживання державною владою, корупція і втручання в незалежність судів.

За інформацією порталу SME, самого Кочнера також перевезли в Нітру, на ньому був бронежилет.

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У сучасній історії Словаччини це перша операція проти суддів в такому масштабі. Якщо слідчі планують заарештувати суддю, Конституційний суд Словаччини повинен буде дати згоду на їх утримання під вартою.

"Поліція каратиме всіх, незалежно від того, хто вони. Це ще один крок в підвищенні довіри. Ми хочемо показати, що держава не може мати справу з нечесними суддями", - сказав прем'єр-міністр Петер Пеллегріні.

Повідомляється, що, зокрема, затримали колишнього заступника міністра юстиції Моніку Янковську і її сестру. Минулого року поліція конфіскувала мобільні телефони кількох словацьких суддів через їх контакти з Кочнером.

Нагадаємо, у січні колишній військовий Мирослав Марчек визнав, що застрелив Яна Куцяка та Мартіну Кушнірову у лютому 2018 року. Ще троє підсудних, зокрема бізнесмен, звинувачений у замовленні вбивства, не визнали себе винними у вбивстві.

27-річного Куцяка застрелили в груди, а Кушнірову - в голову в їхньому будинку в місті Велька Мача, на схід від Братислави, 21 лютого 2018 року.

Вбивства викликали великі вуличні протести та політичну кризу, яка призвела до краху попереднього уряду. Куцяк також розслідував можливу корупцію уряду.