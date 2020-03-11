В Словакии масштабная операция по делу бизнесмена Кочнера: задержаны 12 судей

Полиция Словакии провела масштабную операцию под названием "Шторм" и задержала 12 судей, которые связаны с делами обвиняемого бизнесмена Мариана Кочнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

В конце февраля Кочнер вместе с экс-министром экономики Паволом Руско был приговорен к 19 годам заключения за подделку счетов. Кроме того, им предъявлено обвинение в том, что они заказали убийство журналиста Яна Куцяка.

Полиция подтвердила проведение операции, но официально не разглашает ее деталей. По данным СМИ, она связана с информацией, найденной в телефоне Кочнера.

Все задержанные были доставлены в Нитру для допроса и им должны предъявить обвинения в различных преступлениях, таких как злоупотребление государственной властью, коррупция и вмешательство в независимость судов.

По информации портала SME, самого Кочнера также перевезли в Нитру, на нем бронежилет.

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В современной истории Словакии это первая операция против судей в таком масштабе. Если следователи планируют арестовать судью, Конституционный суд Словакии должен будет дать согласие на их содержание под стражей.

"Полиция будет наказывать всех, независимо от того, кто они. Это еще один шаг в повышении доверия. Мы хотим показать, что государство не может иметь дело с нечестными судьями", - сказал премьер-министр Петер Пеллегрини.

Сообщается, что, в частности, задержали бывшего заместителя министра юстиции Монику Янковскую и ее сестру. В прошлом году полиция конфисковала мобильные телефоны нескольких словацких судей за их контакты с Кочнером.

Напомним, в январе бывший военный Мирослав Марчек признался, что застрелил Яна Куцяка и Мартину Кушнирову в феврале 2018 года. Еще трое подсудимых, в том числе бизнесмен, обвиняемый в заказе убийства, не признали себя виновными в убийстве.

27-летнего Куцяка застрелили в грудь, а Кушнирову - в голову в их доме в городе Велька Мача, к востоку от Братиславы, 21 февраля 2018 года.

Убийства вызвали большие уличные протесты и политический кризис, который привел к краху предыдущего правительства. Куцяк также расследовал возможную коррупцию правительства.