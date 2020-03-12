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Євросоюз різко відповів США на недопуск мандрівників з Шенгену

Четвер, 12 березня 2020, 12:59

Європейський Союз у короткій, але вкрай різкій заяві розкритикував США за введення заборони на в’їзд до Сполучених Штатів для мандрівників, що нещодавно побували у 26 державах Шенгену.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це йдеться у спільній заяві глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Коронавірус - це глобальна криза, яка не обмежується жодним континентом та вимагає співпраці, а не односторонніх дій. Європейський Союз не схвалює той факт, що рішення США ввести заборону на поїздки було ухвалене в односторонньому порядку і без консультацій", - заявили лідери двох ключових інституції ЄС.

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Вони наголосили, що Європейський Союз вживає рішучих заходів щодо обмеження поширення вірусу.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заборонив поїздки до країни для тих, хто відвідував Шенген протягом останніх 14 днів.

Заборона поширюється на всіх, хто перебував у державах, що входять до Шенгенської зони, в тому числі за межами ЄС, протягом 14 днів до їх прибуття в США.

Обмеження не має прив'язки до громадянства - отже, воно пошириться також на українців, що їздили до Шенгену. 

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Коронавірус Трамп
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