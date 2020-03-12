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Евросоюз резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена

Четверг, 12 марта 2020, 12:59

Европейский Союз в коротком, но очень резком заявлении раскритиковал США за введение запрета на въезд в Соединенные Штаты для путешественников, недавно побывали в 26 странах Шенгена.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается одним континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий. Европейский Союз не одобряет тот факт, что решение США ввести запрет на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - заявили лидеры двух ключевых институты ЕС.

Они отметили, что Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп запретил поездки в страну для тех, кто посещал Шенген в течение последних 14 дней.

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Запрет распространяется на всех, кто находился в государствах, входящих в Шенгенскую зону, в том числе за пределами ЕС, в течение 14 дней до их прибытия в США.

Ограничения не имеют привязки к гражданству - значит, они распространятся также на украинцев, ездивших в Шенген.

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