Коронавірус: Трамп заборонив поїздки в США для тих, хто відвідував Шенген

У США заборонять в'їзд іноземцям, у тому числі громадянам України, які останнім часом жили або відвідували Шенгенську зону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп оголосив про жорсткі обмеження на в'їзд іноземців у спробі боротися з поширенням коронавірусу.

У телезверненні, яке цитує BBC, Трамп заявив, що поїздки з 26 європейських країн будуть припинені на найближчі 30 днів. Однак, за його словами, "сильні, але необхідні" обмеження не будуть поширюватися на Велику Британію, де на даний час підтверджено 460 випадків зараження коронавірусом.

У США зареєстровано 1135 підтверджених випадків захворювання, у тому числі 38 смертей.

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"Щоб нові зараження не потрапили на наші береги, ми призупинимо всі поїздки з Європи", - сказав Трамп. "Нові правила набудуть чинності в п'ятницю опівночі", - додав він. Новий порядок не поширюється на громадян США.

В офіційних документах Білого дому уточнюється суть обмеження. У президентській прокламації, опублікованій незабаром після виступу Трампа, уточнюється, що заборона поширюється на всіх, хто перебував у державах, що входять до Шенгенської зони, в тому числі за межами ЄС, протягом 14 днів до їх прибуття в США. Обмеження не має прив'язки до громадянства - отже, воно пошириться також на українців, що їздили до Шенгену.

Це означає, що Ірландія виключена із заборони, оскільки вона не входить до числа 26 країн Шенгенської угоди. Болгарія, Хорватія і Румунія також є членами ЄС, не входячи в Шенгенську зону.

Трамп сказав, що призупинення поїздок буде також "застосовуватися до величезної кількості торгівлі і вантажів", що надходять з Європи в США. Але пізніше він написав у Twitter, що"нові заходи ніяк не вплинуть на торгівлю".

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