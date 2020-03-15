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Перша людина померла від коронавірусу в Угорщині

Неділя, 15 березня 2020, 16:34

75-річний чоловік став першою людиною, яка померла від коронавірусу в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання hvg.hu.

Чоловік помер після того, як його доставили в будапештську лікарню у 18 районі угорської столиці з пневмонією. Йому провели аналіз на коронавірус і він виявився позитивним.

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Видання зазначає, що раніше про цього пацієнта ЗМІ не повідомляли.

За офіційними даними, в Угорщині зареєстровано 32 випадки зараження вірусом. 159 осіб перебувають на карантині.

Угорщина закрила свої кордони з Австрією та Словенією, зачинила всі школи та обмежила проведення масових заходів.

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Коронавірус Угорщина
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