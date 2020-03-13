Угорська влада закрила в'їзд українцям, які прямують з Італії в Україну через Угорщину

Угорська влада заборонила в'їзд українським громадянам, які прямують з Італії в Україну через територію Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Угорщині.

Українців просять врахувати, що з 12 березня в Угорщині на невизначений термін запровадили надзвичайний стан, у зв’язку з чим застосовуються профілактичні та обмежувальні заходи щодо недопущення подальшого поширення коронавірусу COVID-19.

"Зокрема, подорожуючим слід звернути увагу на те, що в'їзд на територію Угорщини (в тому числі з метою транзиту) усіх іноземців, у т.ч. громадян України, які прямують з території Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану, заборонений", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.

У решті випадків запроваджений посилений контроль. До осіб, які повідомляють неправдиві дані, застосовуються санкції.

Нагадаємо, 120 українців, які повертались на батьківщину з Італії, застрягли на кордоні зі Словенією.