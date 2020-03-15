Первый человек умер от коронавируса в Венгрии
Воскресенье, 15 марта 2020, 16:34
75-летний мужчина стал первым человеком, который умер от коронавируса в Венгрии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание hvg.hu.
Мужчина умер после того, как его доставили в будапештскую больницу в 18 районе венгерской столицы с пневмонией. Ему провели анализ на коронавирус и он оказался положительным.
Издание отмечает, что ранее об этом пациенте СМИ не сообщали.
По официальным данным, в Венгрии зарегистрировано 32 случая заражения вирусом. 159 человек находятся на карантине.
Венгрия закрыла свои границы с Австрией и Словенией, закрыла все школы и ограничила проведение массовых мероприятий.
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