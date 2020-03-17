У Туреччині затримали 19 осіб за "провокаційні" пости про коронавірус

Туреччина затримала 19 людей, які зробили "необґрунтовані і провокаційні" повідомлення в соціальних мережах про спалах коронавірусу, всього увагу правоохоронців привернули дописи 93 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей крок був зроблений після того, як Туреччина закрила кафе, розважальні та спортивні заклади, призупинила масові молитви в мечетях і розповсюдила заборону на польоти в 20 країн, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки число підтверджених випадків захворювання у країні зросло до 47.

У заяві МВС Туреччини говориться, що були повідомлення в соціальних мережах, спрямовані проти чиновників і такі, що поширювали панічні настрої, припускаючи, що вірус широко поширився в Туреччині і що чиновники вжили недостатніх заходів.

"Дев'ятнадцять з цих підозрюваних були затримані, і процес затримання інших, які були ідентифіковані, триває", - заявили в МВС Туреччини.

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У минулу середу Туреччина стала останньою великою економікою, яка повідомила про спалах коронавірусу, і міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа оголосив про 29 нових підтверджених випадків захворювання пізно ввечері в понеділок.

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