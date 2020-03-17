В Турции задержали 19 человек за "провокационные" посты о коронавирусе

Турция задержала 19 человек, которые сделали "необоснованные и провокационные" сообщения в социальных сетях о вспышке коронавируса, всего же внимание правоохранителей привлекли сообщения 93 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот шаг был сделан после того, как Турция закрыла кафе, развлекательные и спортивные заведения, приостановила массовые молитвы в мечетях и распространила запрет на полеты в 20 стран, чтобы сдержать распространение коронавируса, поскольку число подтвержденных случаев заболевания в стране возросло до 47.

В заявлении МВД Турции говорится, что были сообщения в социальных сетях, направленные против чиновников и распространяющие панические настроения, предполагая, что вирус широко распространился в Турции и чиновники приняли недостаточные меры.

"Девятнадцать из этих подозреваемых были задержаны, и процесс задержания других, которые были идентифицированы, продолжается", - заявили в МВД Турции.

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В минувшую среду Турция стала последней крупной экономикой, которая сообщила о вспышке коронавируса, и министр здравоохранения Фахреттин Коджа объявил о 29 новых подтвержденных случаях заболевания поздно вечером в понедельник.

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