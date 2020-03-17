В Європі досі лишається одна країна, де не виявили коронавірусу

Новий коронавірус досі не виявили у Чорногорії, що робить її єдиною європейською країною без COVID-19.

Про це повідомляє чорногорська державна телерадіокомпанія RTCG з посиланням на національний інститут громадського здоров’я.

Повідомляється, що вчора були протестовані ще 10 осіб, в цілому в країні провели 98 тестів з моменту спалаху епідемії в усьому світі.

"Всі результати, в тому числі і вчорашні, були негативними", - сказав епідеміолог Інституту громадського здоров'я Ігор Галич.

Під медико-санітарним наглядом у Чорногорії перебувають 1068 осіб.

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