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Швеция рекомендует большинству учебных заведений перейти на дистанционное обучение

Вторник, 17 марта 2020, 15:05

Правительство Швеции рекомендует всем колледжам и университетам ввести дистанционное обучение со среды, 18 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

"С завтрашнего дня всем высшим школам Швеции, муниципальным образовательным учреждениям для взрослых, колледжам, профессионально-техническим училищам и университетам рекомендуется перейти на дистанционное обучение", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Стефан Лёвен.

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Учреждения начального и дошкольного образования пока будут работать без изменений.

"На более позднем этапе мы можем оказаться в ситуации, когда нам нужно будет закрыть и школы и дошкольные учреждения, подготовка к этому ведется", - сказал он.

По его словам, правительство готовит законодательство, чтобы подготовиться к ситуации, когда даже начальные школы закроются.

В Швеции зафиксировано более тысячи случаев заражений коронавирусом и семь смертей.

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