Северная Македония из-за пандемии отложила парламентские выборы

Политические партии Северной Македонии решили перенести парламентские выборы, назначенные на 12 апреля, из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил во вторник глава правящих социал-демократов и бывший премьер-министр Зоран Заев.

На прошлой неделе Северная Македония ввела ряд мер по сдерживанию распространения заболевания, среди которых - запрет на общественные собрания и въезд иностранных граждан. Страна также закрыла большинство пограничных переходов.

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По последним данным у 26 человек официально подтверждено заражение коронавирусом, ни одной смерти не зафиксировано.

"Здоровье и безопасность наших граждан не имеют цены... Мы все договорились, что нет условий... для проведения выборов", - сказал Заев журналистам после встречи лидеров политических партий в столице.

Это решение - политическое, и партийным лидерам все еще нужно решить, как его реализовать.

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