У Країні Басків відклали місцеві вибори до подолання коронавірусу

Влада іспанської автономної спільноти Країна Басків ухвалила рішення відкласти проведення місцевих виборів через епідемію корона вірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

На очній зустрічі представники всіх політичних сил місцевого парламенту зійшлися на думці, що в нинішній ситуації не час консультуватися з громадянами, і домовилися приділяти пріоритетну увагу здоров'ю громадян.

Місцеві депутати пообіцяли встановити нову дату виборів в залежності від успіхів у подоланні епідемії коронавірусу.

Місцеві вибори в Країні Басків мали пройти 5 квітня.

14 березня уряд Іспанії запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні, ввівши карантинні заходи строком на 15 днів.

Як повідомлялося, міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Авалос не виключає продовження надзвичайного стану понад 15 днів, спочатку наданих урядом для боротьби з пандемією коронавірусу.