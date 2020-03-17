Венгрия пропустила украинские грузовики, которые возвращаются из Италии транзитом

Транзитный маршрут украинских грузовиков, которые едут из Италии через территорию Словении и Венгрии, восстановлено.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, пишет "Европейская правда".

"Только что первая колонна украинских грузовиков, следующих из Италии в Украину, успешно проехала Словенией и пересекла словенско-венгерскую границу", - написала посол на своей Facebook-странице.

По словам Непоп, транзитный маршрут через Словению и Венгрию восстановлено благодаря совместным усилиям посольства Украины в Словении и Венгрии, министерства инфраструктуры Украины, а также содействию словенских и венгерских коллег.

"Просьба к перевозчикам строго соблюдать определенный для транзита маршрут и беречь здоровье!", - добавила Непоп.

Ранее в МИД сообщали, что дипломатам посольства Украины в Венгрии удалось договориться о бесперебойном транзите товароперевозчиков через территорию Венгрии.

Министерство инфраструктуры проинформировало об определении маршрута с сопровождением для возвращения украинских грузовиков в Украину.

Все перевозчики как с украинской, так и с иностранной регистрацией в соответствии с решением правительства Украины беспрепятственно могут въехать на территорию Украины или осуществить транзит через Украину.

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