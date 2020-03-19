В Швеции военные разворачивают полевой "коронавирусный" госпиталь у Стокгольма

Вооруженные силы Швеции начали развертывание первого полевого госпиталя для приема больных на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Он будет развернут в окрестностях Уппсалы, примерно в 70 километрах от Стокгольма. Это место выбрали, среди прочего, из-за близости к шведской столицы, где зафиксировано наибольшее количество заражений - 446. Всего в Швеции официально подтверждено 1285 больных с коронавирусом, 10 человек умерли.

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Также поблизости расположена военная авиабаза со всеми материально-техническими преимуществами.

По словам представителя ВС Швеции Йеспера Тенгрота, госпиталь будет развернут очень оперативно. "Речь идет не о месяцах, а о днях", - сказал он.

Полевой госпиталь будет оснащен несколькими комплектами для интенсивной терапии. Он будет состоять из палаток и контейнеров, а службу в нем будет проходить персонал, имеющий специальную подготовку по работе с инфицированными людьми и обеспеченный соответствующими средствами защиты.

Работа в госпитале будет организована таким образом, чтобы была возможность проводить операции в полевых условиях, так же, как это происходит в отделении интенсивной терапии в больнице.

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"Это то, что мы делаем не для военных, а для простых граждан", - отметил Тенгрот.

Пока не известно, сколько мест будет оборудовано в этом госпитале. Еще один госпиталь планируют развернуть в Умео на севере Швеции

Напомним, из-за вспышки коронавируса правительство Швеции решило закрыть свои границы и запретить иностранцам въезд в страну, а также рекомендовало университетам и большинству школ перейти на дистанционное обучение.