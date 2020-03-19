В Швеции военные разворачивают полевой "коронавирусный" госпиталь у Стокгольма
Вооруженные силы Швеции начали развертывание первого полевого госпиталя для приема больных на COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.
Он будет развернут в окрестностях Уппсалы, примерно в 70 километрах от Стокгольма. Это место выбрали, среди прочего, из-за близости к шведской столицы, где зафиксировано наибольшее количество заражений - 446. Всего в Швеции официально подтверждено 1285 больных с коронавирусом, 10 человек умерли.
Также поблизости расположена военная авиабаза со всеми материально-техническими преимуществами.
По словам представителя ВС Швеции Йеспера Тенгрота, госпиталь будет развернут очень оперативно. "Речь идет не о месяцах, а о днях", - сказал он.
Полевой госпиталь будет оснащен несколькими комплектами для интенсивной терапии. Он будет состоять из палаток и контейнеров, а службу в нем будет проходить персонал, имеющий специальную подготовку по работе с инфицированными людьми и обеспеченный соответствующими средствами защиты.
Работа в госпитале будет организована таким образом, чтобы была возможность проводить операции в полевых условиях, так же, как это происходит в отделении интенсивной терапии в больнице.
"Это то, что мы делаем не для военных, а для простых граждан", - отметил Тенгрот.
Пока не известно, сколько мест будет оборудовано в этом госпитале. Еще один госпиталь планируют развернуть в Умео на севере Швеции
Напомним, из-за вспышки коронавируса правительство Швеции решило закрыть свои границы и запретить иностранцам въезд в страну, а также рекомендовало университетам и большинству школ перейти на дистанционное обучение.