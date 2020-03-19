Німецька економіка потребує підтримки обсягом близько 150 млрд євро – прем'єр Баварії 

У зв’язку з наслідками пандемії коронавірусу, економіка Німеччини потребує підтримки обсягом близько 150 мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg, про це заявив прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

За його словами, заходів, вжитих адміністрацією Ангели Меркель, включно із програмою ліквідності для бізнесу обсягом майже 150 мільярдів євро – недостатньо, і може виявитися, що банки більше не зможуть надавати необхідні позики.

"Відверто кажучи, потрібна більша підтримка. На мою думку, нам потрібний великий пакет… на національному рівні – щонайменш 100 мільярдів євро, а можливо і 150 мільярдів євро", - заявив Зедер під час виступу у парламенті Баварії.

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Маркуса Зедера на певному етапі розглядали як можливого наступника канцлерки Ангели Меркель.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що німецький уряд планує виділити 40 мільярдів євро для підтримки малого бізнесу та самозайнятих громадян.



Німеччина є однією з країн, які найбільше постраждали від спалаху коронавірусу в Європі. Станом на 19 березня, кількість інфікованих зросла до 11 тисяч осіб.

За прогнозами мюнхенського Інституту економічних досліджень (ifo Institut), внаслідок пандемії економіка Німеччини у 2020 році може скоротитися на 1,5-6%.