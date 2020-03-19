Немецкой экономике нужна поддержка объемом около 150 млрд евро - премьер Баварии

В связи с последствиями пандемии коронавируса экономика Германии нуждается в поддержке объемом около 150 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

По его словам, мер, принятых администрацией Ангелы Меркель, включая программу ликвидности для бизнеса объемом почти 150 млрд евро - недостаточно, и может оказаться, что банки больше не смогут предоставлять необходимые займы.

"Откровенно говоря, нужно больше поддержки. По моему мнению, нам нужен большой пакет... на национальном уровне - как минимум 100 млрд евро, а возможно, и 150 млрд евро", - заявил Зедер во время выступления в парламенте Баварии.

Маркуса Зедера на определенном этапе рассматривали как возможного преемника канцлера Ангелы Меркель.

Читайте также Во Франции подсчитали влияние коронавируса на экономику

Ранее издание Spiegel сообщало, что немецкое правительство планирует выделить 40 млрд евро для поддержки малого бизнеса и самозанятых граждан.

Германия - одна из стран, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса в Европе. По состоянию на 19 марта, количество инфицированных возросло до 11 тысяч человек.

По прогнозам мюнхенского Института экономических исследований (ifo Institut), в результате пандемии экономика Германии в 2020 году может сократиться на 1,5-6%.