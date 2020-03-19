У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом зросла до 11 тисяч

У Німеччині зафіксовано 10 999 випадків коронавірусу. Кількість нових інфікованих зросла на 2801 за один день. Від вірусу померли 20 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія залишається найбільш постраждалою територією: 3033 випадків COVID-19, що на 661 у порівнянні з днем раніше.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що розглядає варіант запровадження комендантської години у своєму регіоні.

"Якщо велика кількість людей не буде добровільно обмежувати себе, то, врешті-решт, єдиним інструментом, який залишається, буде комендантська година у всій Баварії. Це повинно бути зрозуміло всім", - сказав він.

За даними місцевої влади кількість підтверджених коронавірусних інфекцій у Баварії зросла за один день на 400 випадків до 2282. До цього часу від вірусу померли 10 людей.

Нагадаємо, Німеччина запровадила прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.

Громадян не з країн ЄС на кордоні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.