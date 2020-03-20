Німеччина планує мобілізувати військових резервістів для боротьби з коронавірусом

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер планує мобілізувати резервістів для допомоги владі в боротьбі зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Кожен повинен знати, що ця боротьба з вірусом - це марафон. І в підсумку все зводиться до доступності різних можливостей, і це буде особливо важливим завданням для бундесверу", -", - заявила Крамп-Карренбауер.

Бундесвер вже був задіяний в різних місіях, щоб допомогти впоратися з поточною кризою: військові літаки використовувалися, щоб вивозити громадян Німеччини з Китаю, а солдати допомагали створювати карантинні об'єкти.

Регулярна армія Німеччини налічує близько 180 000 солдатів плюс 120 000 військових резервістів, які розміщуються тільки на добровільних засадах.

У Бундесвері уточнили, що багато резервістів повинні отримати дозвіл від своїх роботодавців, перш ніж їх мобілізують.

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Крамп-Карренбауер сказала, що робота військових протягом цієї кризи в основному включає поставки медичного обладнання, забезпечення інфраструктури і, в разі необхідності, допомогу в підтримці громадського порядку.

За словами міністра, близько 2336 резервістів вже відповіли на заклики допомогти з виконанням медичних обов'язків, близько 1000 з них зараз готові до розгортання.

"Наша медична служба прийняла далекосяжні заходи, щоб впоратися з ситуацією. У тому числі наявність 1200 ізольованих об'єктів в казармах медичних центрів ", - додала вона.

У німецькій армії налічується близько 3000 лікарів, а також п'ять військових госпіталів, де були збільшені можливості ізоляції і де навіть у звичайних умовах дві третини пацієнтів є цивільними особами.

Німеччина є однією з країн, які найбільше постраждали від спалаху коронавірусу в Європі. Станом на 19 березня, кількість інфікованих зросла до 11 тисяч осіб.