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Германия планирует мобилизовать военных резервистов для борьбы с коронавирусом

Пятница, 20 марта 2020, 08:26

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует мобилизовать резервистов для помощи властям в борьбе со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Каждый должен знать, что эта борьба с вирусом - это марафон. И в конечном итоге все сводится к  доступности различных возможностей, и это будет особенно важной задачей для бундесвера", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Бундесвер уже был задействован в различных миссиях, чтобы помочь справиться с текущим кризисом: военные самолеты использовались, чтобы вывозить граждан Германии из Китая, а солдаты помогали создавать карантинные объекты.

Регулярная армия Германии насчитывается около 180 000 солдат плюс 120 000 военных резервистов, которые размещаются только на добровольной основе.

В бундесвере уточнили, что многие резервисты должны получить разрешение от своих работодателей, прежде чем их призовут.

Крамп-Карренбауэр сказала, что работа военных в течение этого кризиса в основном включает поставки медицинского оборудования, обеспечение инфраструктуры и, в случае необходимости, помощь в поддержании общественного порядка.

По словам министра, около 2336 резервистов уже ответили на призывы помочь с выполнением медицинских обязанностей, около 1000 из них сейчас готовы к развертыванию.

"Наша медицинская служба приняла далеко идущие меры, чтобы справиться с ситуацией. В том числе наличие 1200 изолированных объектов в казармах медицинских центров", - добавила она.

В немецкой армии насчитывается около 3000 врачей, а также пять военных госпиталей, где были увеличены возможности изоляции и где в любом случае две трети пациентов обычно являются гражданскими лицами.

Германия - одна из стран, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса в Европе. По состоянию на 19 марта, количество инфицированных возросло до 11 тысяч человек.

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