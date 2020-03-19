Німеччина закрила кордони, щоб стримати поширення коронавірусу

Німеччина запроваджує внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Попередньо обмеження діятимуть 30 днів, щоб знизити інтенсивність поширення коронавірусу у Німеччині. Рух товарів та людей, які працюють у сфері охорони здоров'я або критичній інфраструктурі зберігається.

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"Поточна ситуація вимагає, щоб ми забезпечили стабільне основне постачання в регіональному транспорті і водночас обмежили транскордонні пасажирські поїздки в межах Європи до абсолютного мінімуму. Громадяни третіх країн зможуть в'їхати до Німеччини лише у кількох окремих випадках (наприклад, медичний персонал).", - сказав глава МВС Горст Зеегофер.

Міністерство також попросило усіх німецьких громадян утриматися від поїздок, які не є абсолютно необхідними.

Також посилений контроль транспорту, який прибуває з-поза меж Євросоюзу. Всі громадяни ЄС та члени їхніх родин, а також громадяни Великобританії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії та їхні члени родин можуть прибувати до Німеччини з метою транзиту до своїх країн.

Це ж стосується громадян третіх країн, які мають довгострокове право на проживання в країнах ЄС та цих п'яти країнах.

Всіх інших громадян на кордні не пускатимуть до Німеччини, якщо в них немає термінових причин для в'їзду, які необхідно буде доводити.

На початку цього тижня Німеччина частково закрила свої кордони з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією та Швейцарією.