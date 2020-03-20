Коронавірус: в Іспанії підготували посібник, кого з пацієнтів рятувати у першу чергу

У зв’язку з великою завантаженістю лікарень хворими на коронавірус в Іспанії асоціація медиків підготувала етичний посібник на випадок, якщо лікарям доведеться обирати між порятунком декількох пацієнтів у критичному стані.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В окремих регіонах з великою кількістю хворих на коронавірус, зокрема у Мадриді, заповненість відділів інтенсивної терапії наближається до критичної, а кількість нових випадків продовжує зростати.

Іспанська асоціація медицини інтенсивної терапії та медиків, що опікуються хворими на коронавірус (La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias), випустила етичні рекомендації щодо того, кого з пацієнтів рятувати, якщо допомогти усім неможливо. Перевагу радять надавати тим, які мають більші шанси вижити.

Водночас, у документі зазначається, що вік не має вважатися вирішальним фактором.

У плані дій для відділів інтенсивної терапії, погодженому Міністерством охорони здоров’я, головним критерієм є шанси на виживання, незалежно від віку пацієнта, розповів координатор плану Педро Раскадо. За його словами, цей підхід діяв і до пандемії коронавірусу.

Директор Центру екстреної координації Міністерства охорони здоров’я Іспанії зазначає, що у зв’язку з великим навантаженням на відділи інтенсивної терапії необхідні жорсткіші критерії для госпіталізації.







Іспанія стала четвертою країною світу, де від коронавірусу померли понад 1000 людей.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, у країні нараховується 19 980 заражених коронавірусом, 1141 особа перебуває у відділеннях інтенсивної терапії, 1588 пацієнтів одужали.



Найбільше хворих - у Мадридській громаді, далі йдуть регіони Країна Басків, Ла-Ріоха і Наварра.